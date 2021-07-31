 

Давление упало в отсеке с утечкой воздуха на МКС

31.07.2021, 8:24, Новости дня
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Давление в переходной камере модуля «Звезда», где наблюдается утечка воздуха, упало до 154 мм ртутного столба, сообщил экипаж МКС в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).

Трансляцию переговоров ведет НАСА, передает «Интерфакс».

«154 миллиметра», – сказал космонавт, отвечая на соответствующий вопрос представителя ЦУПа.

Ранее руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что утечка воздуха с МКС продолжается, ее объемы составляют около фунта (примерно 450 г, менее 0,5 кубометра) за сутки.

При этом он не стал увязывать инцидент с модулем «Наука» с утечками воздуха на космической стации. По его словам, после инцидента вокруг МКС не фиксируется каких-либо обломков, которые могли бы повредить станцию.

Напомним, российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС, после на модуле произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве.

В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» для компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.

Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, такое уже бывало в прошлом.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт.



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