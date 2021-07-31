Собянин отменил обязательное ношение бахил в Москве

В Москве отменяют обязательное ношение бахил в общественных местах.

Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, об этом он написал в своем блоге. Градоначальник уточнил, что бахилы можно не носить в транспорте, магазинах и других общественных местах.

Кроме того, по словам мэра, ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели существенно улучшилась. Градоначальник заявил, что именно благодаря этому можно продолжить постепенно смягчать действующие ограничения.

Ранее москвичей обязали носить бахилы с 12 мая 2020 года. Тогда заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что от средств индивидуальной защиты, в том числе бахил и перчаток, можно отказаться только дома и в изолированных помещениях. За их отсутствие в общественных местах был установлен штраф в размере 5 тысяч рублей.

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