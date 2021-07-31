 

Собянин отменил обязательное ношение бахил в Москве

31.07.2021, 8:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве отменяют обязательное ношение бахил в общественных местах.

Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, об этом он написал в своем блоге. Градоначальник уточнил, что бахилы можно не носить в транспорте, магазинах и других общественных местах.

Собянин отменил обязательное ношение бахилКроме того, по словам мэра, ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели существенно улучшилась. Градоначальник заявил, что именно благодаря этому можно продолжить постепенно смягчать действующие ограничения.

Ранее москвичей обязали носить бахилы с 12 мая 2020 года. Тогда заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что от средств индивидуальной защиты, в том числе бахил и перчаток, можно отказаться только дома и в изолированных помещениях. За их отсутствие в общественных местах был установлен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / Для него это идеальная ситуация: три причины, по которым женатый мужчина никогда не бросит жену ради подруги

21.05 / Деточка – Личное мнение

26.05 / Мнение: Сапеге грозит 12 лет тюрьмы

19.03 / «Месть – это блюдо, которое лучше всего подавать холодным»

29.01 / Неумелая провокация

13.03 / Россия пытается заменить своими поставками запрещенный в Китае австралийский уголь

09.09 / Мнение: “Мы хотим в Россию”. Лукашенко о ЧВКшниках

26.02 / Дочь Тома Круза и Николь Кидман опубликовала редкое селфи в соцсетях

29.06 / Непривитым россиянам хотят запретить выезд из страны

14.11 / Мнение: Памятка для жен в декрете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика