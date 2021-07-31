Когда одной победы мало

Проигравшие на Олимпиаде сегодня оказываются известнее триумфаторов.



Россиянка Мадина Таймазова против японки Тидзуру Араи во время соревнования по дзюдо среди женщин в весовой категории до 70 кг. Фото: ЕРА

Все смешалось в планетарном спортивном доме. Раньше никто не запоминал тех, кто приезжал на Игры и выбывал в первом же раунде. А фамилии победителей непроизвольно заучивали даже те, кто не отличает офсайд от инсайда и не видит разницы между рапирой и саблей. Не знать своего родного олимпийского чемпиона было стыдно. Не знать чужого олимпийского чемпиона — странно. Да и спортсмены прошлого века старались запомниться своими достижениями и рекордами, без выкрутасов.

Но магия постепенно исчезает. И олимпийские соревнования в 21 веке интересуют людей, уже не считающих победы атлетов важным национальным достижением, все меньше. И дело не только в том, что допинговые скандалы дискредитировали многие виды и дисциплины. А в том, что спорт с каждым годом отстает от жизни, в которой появилось очень много других развлечений. «К чему такое долгое предисловие?» — спросите вы. А я отвечу вопросом на вопрос: «Вы знаете, кто такие Флора Даффи и Хидилин Диас?» Только не гуглить, ладно? Это первые в истории олимпийские чемпионки из Бермуд и Филиппин. Даффи уделала всех в триатлоне, а Диас круче всех рванула штангу в категории до 55 кг. Причем с новым олимпийским рекордом. Да и о 21-летней силачке Полине Гурьевой, которая в Токио-2020 принесла первую медаль Туркмении, вы наверняка тоже не слышали.

Зато о Пите Тауфатофуа — бессменном знаменосце сборной Тонги — весть уже давно разнеслась за пределы 177 островов в Тихом океане. Ради Игр он каждый раз меняет амплуа. В Рио-2016 он был тхэквондистом, в Пхенчхане-2018 — лыжником. Сейчас он опять тхэквондист. Его желание бороться, с одной стороны, заслуживает всякого уважения. А уж если вспомнить девиз «главное не победа, а участие», то неугомонный Пит — само олицетворение олимпийского духа. Но, с другой стороны, островитянина, являющегося послом ЮНИСЕФ, сам спорт, если быть честным, волнует меньше. «Люди не в курсе тяжелой работы, которая предшествовала выступлению, а видят просто парня в масле, идущего с флагом», — говорит Тауфатофуа, когда его воспринимают как чудака и фрика. И он немного лукавит, потому что его голый торс привлекает внимание всех мировых СМИ, делает его медийным персонажем и позволяет, в конечном счете, путешествовать по миру во время отборочных соревнований и неплохо зарабатывать.

Спортсмен сборной Тонги Пита Тауфатофуа несет флаг на открытии Игр в Пхенчхане, 2018 год. Фото: ЕРА

И это притом что на бразильском татами он проиграл в первом же бою, а в зимней Корее на дистанции 15 км на диковинных для себя лыжах он финишировал 114-м, уступив победителю почти полчаса.

В Токио-2020 его в дебютном поединке со счетом 24:3 победил наш будущий триумфатор Владислав Ларин. Но олимпийского чемпиона Ларина, вот ведь парадокс, знают, образно выражаясь, два с половиной человека, а Тауфатофуа — несколько миллионов.

Но кому тут предъявлять претензии? В России, уверен, многие и о Данииле Медведеве, второй ракетке мира, впервые услышали в минувшую среду. После мини-скандала, произошедшего в микст-зоне и тут же ставшего предметом всеобщего обсуждения. Чилийский журналист, назвав российских спортсменов мошенниками, спросил Медведева о том, как он относится к подобным обвинениям. Даниил, после двухчасового матча с итальянцем Фабио Фоньини, рассвирепел и отвечать не стал. Вечером в метро и в магазинах я слышал, как люди обсуждали эту историю. И обещали теперь в пику «козлу-журналисту» «болеть за теннисиста со звериной фамилией». Ну хоть так.

Российский спортсмен Даниил Медведев во время турнира по теннису на Олимпийских играх в Токио. Фото: РИА Новости

Перед Олимпиадой был проведен опрос, который показал, что россияне знают одного (!) спортсмена из 335, кто поехал в Токио-2020. Это легкоатлетка Мария Ласицкене. Более того, многие из опрошенных были удивлены, что в расписании летних Игр нет фигурного катания и биатлона.

Но чему удивляться? Например, ведущие программы «Время покажет» не знают, как правильно произносить фамилию олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова. Зато 15 минут гости ток-шоу в прямом эфире обсуждают, какой обструкции подверглась в США гимнастка Симона Байлз за то, что снялась с турнира, не совладав с нервами. Нет, я понимаю: таков политический «регламент».

Но, может, хотя бы во время Олимпиады стоит поддержать своих спортсменов не только дежурными поздравлениями, но и рассказать о них поподробнее аудитории?

Чтобы перед следующими Играми в Париже люди знали хотя бы пятерых атлетов из трех сотен.

Помню такую историю. Перед началом Олимпиады в Афинах-2004 один большой теленачальник увидел в программе своего канала трансляцию «гандбола» и побежал выяснять у подчиненных, что скрывается за этими семью буквами. Отличаются ли похожей «осведомленностью» телебоссы в США и Европе, не знаю. Зато ясно, что по окончании токийских игр ни на Первом канале, ни на втором, ни на двадцать втором мы снова не увидим ни гандбола, ни волейбола, ни мировых турниров по плаванию, гимнастике и фехтованию, хотя представители этих видов приносят стране победы и медали. Да даже чемпионат мира по дзюдо, несмотря на нежное отношение к этому виду президента Путина, пройдет мимо массового зрителя незаметно и тихо. Впрочем, и сейчас о спортивном подвиге Мадины Таймазовой, сражавшейся на японском татами фактически с одним глазом в общей сложности 40 минут чистого времени и завоевавшей бронзу, рассказывают на больших каналах скромно и как-то между прочим.

Мадина Таймазова против Тидзуру Араи во время соревнования по дзюдо. Фото: Yannick Verhoeven / BSR Agency / Getty Images

А ведь на данный момент сборная РФ демонстрирует в Токио лучший старт по количеству медалей на Играх в постсоветской истории. Даже в проклятой для нас академической гребле Елена Орябинская и Василиса Степанова взлетели на пьедестал. Впервые за 17 лет. Но разве это ценно? Даже из успехов серебряных баскетболисток и баскетболистов, поразивших всех в новой олимпийской дисциплине 3×3, мы не хотим сделать ничего, что заинтересует молодежь. Лучше же лепить героя из тиктокера с разукрашенными ногтями, чем обратить внимание на чудо-гимнаста Никиту Нагорного. А Боня с Бузовой даже сейчас, к сожалению, «перекрывают» великую фехтовальщицу Софью Великую.

«Для подвигов атлетов есть же специализированный «Матч ТВ», — скажет читатель. Есть. И он, не скрою, радует своими техническими новинками. Так называемая телепортация (когда журналиста или спортсмена, находящегося в Японии, переселяют по щелчку пальцев в московскую студию) делает эфиры увлекательными и живыми. За день до церемонии открытия Игр на канале шел фильм «Кровавый спорт» с не участвующим в Олимпиаде Ван Даммом. А за несколько часов до зажжения олимпийского огня крутилась программа «Главная дорога», не имеющая вообще никакого отношения к спорту. И после Олимпиады, даже не сомневайтесь, все опять вернется к привычному укладу, в котором будет футбол, бои без правил и чуть-чуть Сильвестра Сталлоне.

В общем, одной победы, даже олимпийской, для счастья и всеобщего восхищения нынче маловато. Что у нас, что за рубежом. Голый торс, как ни печально, куда важнее золотой медали.

Андрей Успенский

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