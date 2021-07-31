 

“Меньшее зло”. Резников заявил, что большинство украинцев устраивает нынешнее состояние конфликта на Донбассе

31.07.2021, 7:52, Новости дня
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Такое мнение он высказал в интервью “Интерфакс-Украина”, опубликованном 30 июля.

“Люди ко всему привыкают. […] Да, [устраивает] как меньшее зло”, – сказал он. 

По словам Резникова, отношение к войне на Донбассе у жителей разных областей начало меняться, когда в ходе операции Объединенных сил (раньше – АТО) начали погибать выходцы из этих регионов. 

“Возьмите Николаев, например. Ранее по своим настроениям он напоминал Севастополь – там тоже были старые, советские еще, судостроительные заводы, которые потеряли заказы. Но, после того, как начали гибнуть ребята родом с Николаевщины, отношение резко изменилось”, – объяснил он. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Согласно данным соцопроса, проведенного 4–19 апреля Украинским институтом будущего, 53% украинцев считают, что границы страны должны быть восстановлены любой ценой, а Донецк и Луганск – возвращены в состав Украины на равных условиях с другими областями. По мнению 70% респондентов, главной причиной, которая мешает прекращению войны на востоке Украины, является нежелание властей РФ закончить конфликт.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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