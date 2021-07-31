Британцы боятся появления у России неожиданных союзников из ЕС в случае войны с США

Зарубежные эксперты высказались относительно прогноза вероятного исхода войны США против России. Британцы бояться, что на стороне Кремля могут появиться неожиданные сторонники и, причем, входящие в ЕС.

Международная политика последних лет все чаще напоминает времена Холодной войны, в прессе то и дело можно найти высказывания политологов, опасающихся начала войны между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Издание Daily Express из Великобритании опубликовало материал с прогнозами вероятности такого вооруженного конфликта и его итогов. Как оказалось, в Соединенном королевстве серьезно боятся, что результаты противостояния с Россией будут совершенно неожиданными. Несмотря на уверенность некоторых деятелей в Пентагоне в превосходстве американских вооруженных сил над армией РФ, на стороне Москвы могут выступить также другие страны.

Кроме того, и сами войска РФ гораздо более мощные, чем предполагают за океаном. А целый ряд британских специалистов и вовсе предположили, что на стороне Кремля могут оказаться не только Китай, но и государства, входящие в состав Европейского Союза. Стоит отметить, что уже в августе должны состояться совместные учения армейских подразделений КНР и РФ. В ходе мероприятий «Запад. Взаимодействие-2021» с привлечением 10 тысяч военнослужащих будут разработаны программы укрепления и развития стратегических взаимоотношений, поддержка стабильности в регионе и мире. Кроме того, две суперстраны покажут свою мощь Соединенным Штатам, уверены эксперты-политологи.

Если же Соединенные Штаты все же решаться вступить в открытое вооруженное противостояние с Россией, на их стороне будут разве что Британия и Австралия. Об этом сообщают в комментариях пользователи Сети. Германия, зависящая от российского газопровода, может объединиться с Москвой и Пекином. Есть вероятность, что ее примеру последуют и во Франции, тоже далеко не слабой страны Евросоюза. В таком случае Соединенным Штатам точно придется крайне тяжело в столкновении с РФ.

Источник: politros.com