 

ФСБ задержала кубинцев, на надувных матрацах пытавшихся уплыть в Эстонию из Ленобласти

31.07.2021, 7:28, Новости дня
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Российские пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрацах переплыть реку Нарву, чтобы из РФ в Эстонию, откуда планировали уехать в Испанию, сообщило пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

«В относительной близости от государственной границы Российской Федерации сотрудниками пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным пресс-службы, «иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь».

«Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрацы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения», – уточнили российские пограничники.

Задержанные отправлены в центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Их привлекут к административной ответственности и вышлют из России.

Ранее два гражданина России, решивших отдохнуть в Одессе, переправились вплавь через реку Ворскла, по которой проходит граница между РФ и Украиной. Их задержали украинские пограничники.



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