Таинственные капли воды, падающие на вас из невидимого и непонятного источника

"Это случилось однажды, когда я сидел на диване. Это была маленькая капля розоватого цвета. До сих пор не знаю, откуда это взялось. Все, что я знаю, это то, что моя кошка была абсолютно напугана подвалом в этом доме"

Пользователь сайта Реддит написал пост о том, что на него откуда-то сверху в помещении и на улице неоднократно падали капли влаги и он не мог найти логичный источник этой влаги.

В ответ на этот пост он получил множество комментариев от людей, которые испытывали подобное.

Некоторые пользователи указали, что в случаях на улице это могла быть моча птиц, однако другие резонно заметили им, что птицы не вырабатывают отдельную мочу, у них отходы жизнедеятельности смешиваются и выводятся через одно отверстие в виде белого жидкого помета, который нисколько не похож на прозрачные капли воды.

Один пользователь предположил, что все дело в молекулах воды, которые конденсируется в воздухе и образуют капли. Однако это сложно подвести для случаев внутри дома, так как микроклимат внутри небольших помещений, где нет повышенной влажности, как правило недостаточен для того, чтобы создавать концентрированные капли воды.

Другой пользователь обнаружил, что загадочные капли воды, падающие сверху из невидимого или непонятного источника, на самом деле не впервые рассматриваются в сети, на Youtube есть как минимум несколько видеороликов об этом, где явление называется фантомными водяными каплями (Phantom Water Drops).

"На протяжении всей своей жизни я испытывал странные явления, когда одинокая капля воды ударялась мне в лицо (иногда попадая на руку/плечо), когда я внутри дома, или при выходе на улицу, и на улице при этом не было дождя или хотя бы облаков.

Эти капли всегда оставляют влажное пятно, поэтому я знаю, что это не просто какая-то ошибка осязания. Это происходило по-разному, но ни в одном случае никогда не было логической и очевидной причины, откуда могла взяться эта вода.

К слову, я также регулярно переживаю другие странные вещи, такие как интенсивное дежавю, синхронность и UAP (неопознанные воздушные явления). Кто-то еще сталкивался с этим?"

Некоторые написали, что в основном они испытывали это в детстве и намного реже во взрослом возрасте. В основном люди соглашались, что чаще всего эти загадочные капли падают на лицо, руки и иногда на шею.

"Да, определенно, со мной такое было и я бы никогда не подумал написать об этом здесь. Иногда они появляются просто случайным образом, обычно всего одна или две, но иногда до десятка. Когда это происходит снаружи, я обычно объясняю это случайными брызгами от дождя или пролетающей мимо птицы, но когда это случается в помещении, то тут можно смело исключать дождь, птиц или чей-то плевок. Это необъяснимо. Я называю это "необъяснимыми капающими объектами" (UDO)".

"Я никогда не испытывал этого, но моя дочь говорила об этом как минимум дважды. И я почти уверен, что она оба раза при этом была либо в машине, либо в доме, так что это не могло быть дождем".

"Вау – об этом никто никогда не говорил. Это случилось со мной дважды в жизни и оба раза попадало на лоб, и нигде не было утечки. Очень странно!".

"Это случилось однажды, когда я сидел на диване. Это была маленькая капля розоватого цвета. До сих пор не знаю, откуда это взялось. Все, что я знаю, это то, что моя кошка была абсолютно напугана подвалом в этом доме и стояла на страже наверху лестницы, поднимаясь из подвала."

"Почти всегда они падают мне на нос. И это всегда меня пугает. Однажды это случилось даже тогда, когда мое лицо было обращено вниз и каким-то образом мне на нос упала капля воды. Может быть, мы все на самом деле находимся в какой-то коме и они пытаются плеснуть нам в лицо воду, чтобы разбудить нас… (шучу)".

"У меня подобное случается регулярно не реже одного раза в неделю. Безумное чувство".

"Да, я испытал такое! И я не только чувствую падающие капли на своей коже (что может быть неврологическим явлением?), но и слышу их случайным образом. Иногда я даже замечал звук капающих капель на аудиозаписях".

"Да, я постоянно ощущаю это, находясь внутри помещений".

"То же самое. Я однажды сидел в своей гостиной и почувствовал, как одна капля попала мне в руку. С тех пор я регулярно осматривал потолок в поисках утечки воды, но это всегда была обычная сухая потрескавшаяся поверхность. Я также испытывал это на улице и в тот момент не было дождей."

"Я видел что-то похожее, но не совсем. Примерно три недели назад я шел домой и проходил мимо церкви, окруженной ужасно уродливой парковкой, на которой всегда много луж. Погода была пасмурная, но дождя не было. И я проходил мимо двух отдельных луж, которые находятся примерно в одном метре друг от друга, и в одну из них внезапно упала сверху тонна капель воды, как будто прямо над этой лужей пролился дождь. Я посмотрел на все остальные лужи, и ни в одной из них этого не было".

"Вау. Это только начало происходить со мной в этом году. Но всегда снаружи. Такое случалось, может быть, раза три-четыре. В последний раз я начал задаваться вопросом, что именно происходит. Я понятия не имею. Мои мысли такие. Это либо насекомое, либо птица, которая что-то роняет с себя. Я живу в Северном Техасе, и у нас на деревьях тонны цикад. Не уверен, что они могут выпустить хоть какую-то жидкость, но подумал, может быть, дело в этом?"

"Это случилось со мной. Редко в наши дни, но 15 лет назад это происходило постоянно внутри помещений. Пару раз за последнее время. Я все хочу собрать некоторые такие капли для анализа, но никогда не был готов к этому. Думаю, вам нужно держать в кармане небольшой герметичный контейнер. Будет ли это физиологический раствор? Какие в нем примеси? Проблема в том, что вы соскребаете его со своей загрязненной кожи."

"У меня был этот странный случай, когда я разговаривал с братом, и внезапно с потолка хлынула струя воды, как будто падающая из открытого крана, и вместо того, чтобы брызнуть на пол, она просто исчезла. Ему некуда было взяться и некуда было идти. Вода просто появилась и исчезла на наших глазах."

"Я сам испытывал это много раз. Особенно после потери близкого человека, поэтому я всегда задавался вопросом, было ли это духовной вещью, поскольку казалось, что это связано с повышенной чувствительностью к сверхъестественному. Мое самое сильное воспоминание об этом происшествии было несколько лет назад, когда я сидел на кушетке и почувствовал, как тяжелая капля воды ударилась о мою макушку, и медленно почувствовал ее прохладу на моей коже головы через мои густые волосы. Воды нигде не было обнаружено".

"Со мной такое случается несколько раз в год. Самым странным был случай, когда я лежал в постели, и капля воды упала мне на нос и оставила мокрое влажное пятно. Одноэтажный дом, никакой утечки надо мной. ТАК СТРАННО. Рад, что я не один такой. Понятия не имею, что это такое."

"Да, со мной дважды такое случалось. Понятия не имею, чем это было вызвано, но это был не пот и не дождь. Первый – много лет назад, последний – в прошлом месяце, в мой день рождения. Я увидел это, когда капля упала мне на правую руку. Я не хотел, но должен был попробовать это на вкус, чтобы убедиться, что это не мой пот, хотя я и не потел. Это не было соленым. Не знаю, почему это произошло. Второй раз это было когда я думал о своем отце, который умер в декабре прошлого года. У меня нет никаких объяснений".

"Думал, что я такой единственный. В последнее время это часто со мной происходит. Пытаясь вспомнить, я думаю, что это случалось несколько раз внутри помещения, но в основном на улице в ясные солнечные дни. Я был тем. кт о получал одну-единственную каплю, которая случайно упадет на меня с неба."