Пророчество Нострадамуса о конце света во время проведения олимпийских игр снова будоражит умы толкователей

Периодически, когда проходят летние олимпийские игры, толкователи средневекового провидца Нострадамуса активизируются и снова вспоминают об одном из его апокалиптических пророчеств. А поскольку «Летние олимпийские игры 2020» в Японии уже в полном разгаре, значит и они попадают под пристальное внимание почитателей средневекового пророка.

Итак, само предсказание:

Завершение великого седьмого числа

Предстанет во время игр гекатомбеона,

Близ великой тысячной эпохи,

Когда погребенные выйдут из своих могил.

«Предстанет во время игр гекатомбеона» – Панафинеи, древнейший аттический праздник в честь богини Афины; происходил ежегодно в месяце гекатомбеоне (15 июля – 15 августа). Великие Панафинеи проходили один раз в четыре года. Победители награждались венками из веток священной оливы и амфорами с маслом.

Толкователей великого предсказателя неспроста привлекло необычное слово «гекатомба», так как в переносном смысле оно означает огромные жертвы войны, террора, эпидемии и тому подобное.

Если принять во внимание, что весь мир сейчас страдает от эпидемии коронавирусной инфекции, то летние олимпийские игры в Токио 2020 весьма органично вписываются в это страшное пророчество.

«Близ великой тысячной эпохи» – 2021 год не так далеко от даты смены тысячелетий, о чем писал свои потомкам Нострадамус. Получается, что и эта строчка в предсказании все еще сохраняет актуальность.

«Когда погребенные выйдут из своих могил» – эта строка из пророчества наводит еще больше тумана, так как это событие описывалось лишь в библейских источниках и предзнаменовало лишь одно – наступление конца света. Причем, даже если этот фрагмент попытаться трактовать иначе, то все равно ничего хорошего он в перспективе не сулит.

Пророчества о конце света то и дело всплывают в определенных этапах жизни человечества. Многие из этих предсказаний уже утратили свой «срок годности», однако люди неизменно продолжают обращать на них внимание? Причем, даже если предсказания не сбываются, то обязательно найдутся те, кто даст этому свое «логичное» объяснение.