Мнение: О шокирующих смертях привитых от коронавируса

Увы, это #правда. Смертей даже полностью привитых от коронавируса россиян уже больше, чем одна или две. И только в одном Санкт-Петербурге. Причём речь идёт исключительно об умерших от коронавирусной инфекции. А не о попавших, например, в ДТП.

Эта информация действительно может шокировать. Тем более, что «всей правды» власти по-прежнему не говорят. И цифр не называют, отделываясь неопределённым несколько. Собственно, чиновники, наверное, и дальше продолжали бы играть в молчанку, не задай им журналисты прямого вопроса. В ответ на который откровенно врать было бы уже совсем не удобно.

Так что всё это значит?

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил журналистам, что в городе есть несколько случаев тяжёлого течения CoVID-19 и даже смертей полностью привитых пациентов. При этом он отметил, что случаи являются единичными, и каждый изучается специальной комиссией.

«Те, кто были вакцинированы, госпитализированы в тяжёлой форме и скончались, заболели до завершения полного цикла вакцинации, у них просто не сформировался иммунитет, — сказал чиновник. – Также есть случаи, когда пациенты прошли… вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Это пациенты с тяжёлой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими».

Позднее глава питерского комздрава уточнил, что летальные исходы у полностью привитых зафиксированы только среди пациентов старшей возрастной группы. «Преклонный возраст и тяжёлые хронические заболевания утяжеляют течение коронавирусной инфекции. При этом у вакцинированных, не страдающих тяжёлыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются», – добавил он.

Более подробной информации власти пока не предоставили. Не известно, в частности, каков был титр антител к спайк-белку SARS-CoV-2 у скончавшихся пациентов, и не попали ли они в тот небольшой процент вакцинированных, у которых такие антитела, к сожалению, не формируются. Также не известен и окончательный диагноз – стал ли CoVID-19 основной причиной смерти, либо усугубил течение основного заболевания. Наконец, нет сведений о том, какая именно вакцина была введена покойным. Такая информационная закрытость, увы, открывает простор для самых абсурдных измышлений антиваксеров.

Уже нетрудно представить, на чём они будут строить свою пропаганду. Мол, «сначала нам говорили, что волшебная вакцина защищает от болезни, потом стали утверждать, что лишь от наиболее тяжёлого её течения, а затем – что исключает летальные исходы. И все эти заявления оказались ложью, как сейчас можно убедиться. Тогда зачем вообще эта прививка, если она никого ни от чего не защищает?».

Так-то это – типичная антиваксерская манипуляция: дескать, если нет 100% защиты, то защиты нет вообще. И 99,9% (условно) в мире антиваксеров так же равны нулю, как и 0,1% – если речь идёт о полумифической защите, а не о соотношении единичных случаев смертей и миллионных чисел по привитым. Тогда-то антиваксеры быстренько разворачивают свой бинокль – надеюсь, смысл метафоры понятен и без разъяснений.

Да, – и об этом было известно изначально – вакцина не является ни панацеей, ни скафандром. Это всего лишь способ снижения рисков и уменьшения вероятностей. В 10 раз, в 20 или даже в 100, но всё же не до нуля. C’est la vie…

На больших выборках это означает, к примеру, что из миллиона вакцинированных теоретически могут подхватить CoVID-19 порядка 10 тыс. чел., и от 500 до 1000 из них могут попасть в больницы, а от 5 до 10 даже умереть, к сожалению. Но по невакцинированным это будет, соответственно, 100 тыс. чел., 20 тыс. чел. и 2,0–2,5 тыс. чел. Вот эти числа – это просто обобщение уже имеющейся статистики, не более того.

В реальности возможны некоторые отличия. Так среди вакцинированных во всём мире, как и в России, выше доля людей именно старших возрастов, а не привитые, помимо преимуществ молодости будут пользоваться ещё и «эффектом безбилетника». Поскольку увеличение иммунной прослойки замедляет распространение #коронавирус­а, риск заболеть для не вакцинированных сокращается, пусть и не сильно. Но это не первый случай, когда асоциальные личности получают свои мелкие выгоды за счёт социально ответственных соседей. Что, естественно, симпатий к антиваксерам не добавляет.

Так вот вопрос: почему же к антипрививочникам ещё не сформировано такое же отношение, как и к карточным шулерам, ведь мухлюют они точно так же нагло?

—