Паспортный стоп

МВД предлагает изымать у должников загранпаспорта. Зачем? И насколько это законно?

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, предусматривающий изъятие заграничных паспортов у граждан, имеющих установленную судом задолженность. Документы планируется передавать в орган, который их выдал. Они будут храниться у государства до тех пор, пока долг не будет погашен.

Кроме того, признание заграничных паспортов недействительными и их изъятие будет возможно в том случае, если житель сменит фамилию, имя, пол или дату рождения.

Мнения экспертов по поводу законопроекта разделились. Одни считают, что в столь жестких мерах нет необходимости. Другие полагают, что она закроет оставшиеся лазейки, которыми пользуются для путешествий должники.

— Мера мне кажется избыточной. Зачастую бывает так, что человек даже не подозревает о том, что кому-то должен, и узнает об этом на границе. Если так, то за что его наказывать? На мой взгляд, главное — наладить систему информирования: чтобы человек вовремя узнавал о задолженности и оплачивал ее, — говорит вице-президент Союза туристической индустрии Юрий Барзыкин. — Если нарушение умышленное (имеются в виду злостные неплательщики. — «Новая») — это другое дело. Но как будет происходить процесс с нашей бюрократической машиной, сказать трудно.

Собеседник «Новой газеты» в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), пожелавший остаться анонимным (из-за запрета на уровне ассоциации комментировать инициативу МВД), отметил, что целью законопроекта могут являться как раз сознательные неплательщики, в том числе — алиментщики. Но ударит она по туриндустрии в целом.

— Мы знаем статистику, что из-за решений [судов] 3,5–4 миллиона человек в год имеют временные ограничения на выезд. Границу они пересечь в любом случае не могут. Но у них были возможности по российскому паспорту выехать, например, в Армению или Беларусь и дальше путешествовать из этих стран по загранпаспорту. То есть это усиление мер контроля за обходными вариантами выезда из страны. Убирают последние лазейки. Однако для туризма это плохо. Многие имеют несущественные долги, не видели судебных решений и узнают об этом в здании аэропорта. Раньше можно было легко оплатить задолженность и улететь через день. Сейчас процедура получения паспорта обратно будет иметь больший срок, и ее механизм пока непонятен.

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По мнению юриста по туризму и бывшего судебного пристава Эдуарда Шалоносова, МВД де-факто предлагает признавать загранпаспорта должников «недействительными» с момента возбуждения исполнительного производства. Однако российское законодательство такую возможность исключает.

— Недействительным документ быть не может, если только он не поддельный. Но при подделке должно быть возбуждено уголовное дело и установлено, где был изготовлен тот или иной документ. Полномочий сделать недействительным паспорт нет ни у судебных приставов, ни у МВД, ни у судьи, потому что просто нет такого понятия — «действительный и недействительный паспорт». У нас есть закон «Об основах исполнительного производства», в котором есть четкое понятие «временное ограничение должника». Но возможность изъятия у гражданина документа, удостоверяющего личность, он не предусматривает.

По сути, эта инициатива МВД противоречит Конституции. Согласно 27-й статье, гражданам гарантируется свобода передвижения. Эта статья инициативой министерства ограничивается. Юридическое сообщество сможет признать этот закон [в случае его принятия] неправомерным. Потому что есть постановление суда о взыскании денег, но нет постановления об ограничении [свободы передвижения должника]. Мы пройдем все инстанции и обратимся сразу же в Верховный и Конституционный суды… И если везде потерпим отказы — сможем обжаловать его в ЕСПЧ.

Елизавета Антонова,

Анастасия Смирнова,

для «Новой газеты»

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