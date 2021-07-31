Мнение: Кубок мира по шахматам 2021

В Сочи близится к финала Кубок Мира по шахматам. В отличие от Олимпиады, у российских шахматистов флаг и гимн никто не отбирал, поэтому выступают под флагом РФ.

До недавних событий, отсутствие шахмат в Олимпийском движении рассматривали как недостаток и предпринимали усилия, чтобы "пробиться в олимпийскую семью". В нынешних же реалиях, жизнь вне "олимпийской семьи" для российских шахмат только в плюс.

Более 250 шахматистов и шахматисток со всего мира вышли на старт турнира, сейчас их осталось 6.

У женщин все сложилось вообще идеально – в финал вышли Александра Горячкина (не без проблем прошла украинку Анну Музычук – вчера Александра чудом отскочила, а сегодня уверенно выкатала лучший эндшпиль) и экс-чемпионка мира Александра Костенюк (одолела в полуфинале экс-чемпионку из Китая Тань Чжуньи – сегодня вообще в одну кассу).



У Костенюк сегодня получилась отличная жертва качества на e6 после которой китаянка так и не смогла нащупать узкую тропинку к ничьей.

Партии тай-брейка можно посмотреть здесь https://chesspro.ru/chessonline/app2/45430

Так что Кубок мира так или иначе выиграет шахматистка из России. Также обе Александры сыграют и в турнире претендентов на матч с чемпионкой мира китаянкой Ю Веньюн.

Горячкина в своей нынешней форме вполне способна стать следующей чемпионкой мира, безотносительно результатов ее матча с Костенюк.

У мужчин турнир отметился валом сенсационных результатов, когда фавориты сходили с пробега (в том числе по болезни) на ранних стадиях, в результате чего в уже в четвертьфиналах были люди, которых там точно не ожидалось увидеть (в том числе шахматист из Ирана). В итоге, в одном полуфинале сыграет чемпион мира Магнус Карлсен (который фактически играет в турнире, который носит статус отборочного к матчу с ним же и соответственно может обыгрывать тех, кто при определенных раскладах мог бы попасть в турнир претендентов) с поляком Дудой.



Сегодняшняя рубка Карякина с Шэнклэндом по драматизму превзошла даже матч Карлсен-Есипенко. Американец был хорош, но Сергей Карякин оказался чуть сильнее.



Один из красивейших вариантов вчерашней партии матча, где Карякину надо было первый раз выигрывать на заказ в классику. Американец избежал мата 3 конями и проиграл чуть проще и не столь картинно.

А уже во втором полуфинале сыграют двое наших гроссмейстеров – Владимир Федосеев (одолел наделавшего шуму иранского товарища Табатабеи, который совершил своеобразный шахматный суицид в последней партии) и Сергей Карякин, который сегодня в жаркой битве без ничьих одолел американца Шэнклэнда (который был весьма хорош на этом турнире, но в решающих партиях с Карякиным играл на мой субъективный взгляд непрактично), дважды отыгрываясь по ходу дела.

Карякин после спада последних лет сейчас переживает новый взлёт и нельзя исключать, что мы может увидеть ремейк матча в Нью-Йорке Карлсен-Карякин 2016-го года, когда Карякин был в шаге от титула чемпиона мира. Но для этого надо пройти Федосеева, который очень сильно играет на этом турнире.

Фатальный зевок иранского гроссмейстера в партии с Федосеевым. Когда после раздумий сделал ход, а потом понял, что загубил турнир всей своей жизни и несколько недель упорного труда. Разумеется, такое связано с чудовищными перегрузками нервной системы, которая после многонедельных нагрузок начинает крошиться в самый неподходящий момент.

В любом случае, в финале будет российский гроссмейстер, который автоматически получит место в турнире претендентов на матч с Карлсеном. Проигравший в этой дуэли сможет побороться за 2-е выходящее в турнир претендентов место, которое будет разыгрываться в матче за третье место (вероятно, с поляком Дудой, если тот не одолеет чемпиона).

Для отечественных шахмат это конечно достижение.

За трансляцией решающий поединков можно следить на канале FIDE https://www.youtube.com/channel/UC9B47GnzCRFHTT1BIBWvStQ,. где турнир комментирует гроссмейстер Сергей Шипов. Сам турнир, несмотря на все сложности с его организацией получился очень интересным как с творческой, так и с спортивной стороны. Пожалуй одной из наиболее ярких шахматных соревнований после начала эпидемии коронавируса, которая вытолкнула шахматы в интернет, сократив число "живых" турниров до минимума, после чего начались разговоры о смерти "живых" шахмат. Данный турнир делом доказывает, что эти разговоры преувеличены.

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