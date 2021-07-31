 

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko арестовали на два месяца

31.07.2021, 6:34, Новости дня
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Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина, сообщили из зала суда.

«Избрать в отношении Доронина… меру пресечения в виде заключения под стражу… до 28 сентября», – сказал судья, передает РИА «Новости».

«В согласованное время допроса я явился добровольно, я ни от чего не отказывался. И если есть возможность провести какое-то разбирательство по поводу обвинения, при этом дать мне возможность по моим обязательствам нести ответственность перед пользователями системы сейчас, это для меня сейчас будет лучший выбор… Обвинение в мошенничестве я не признаю и готов к аргументированному диалогу», – отметил Доронин в ходе заседания, отмечая, что всегда сотрудничал со следствием и сейчас намерен наладить работу по возврату средств вкладчикам.

Уточняется, что адвокат поддержал позицию своего подзащитного, попросив суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в частности, домашний арест. Защитник отметил, что следствие идет уже полгода (дело в отношении неустановленных лиц о создании финансовой пирамиды было возбуждено в декабре 2020 года – прим. ВЗГЛЯД), и его подзащитный всегда являлся в правоохранительные органы, а когда его партнеры скрылись и перестали выходить ним на связь, сам явился в органы следствия, сообщил об этом и просил возобновить расследование.

В суде добавили, что Доронин, обвиняющийся в тяжком преступлении и имеющий кроме российского еще и гражданство Турции, может скрыться, угрожать свидетелям или иным образом воспрепятствовать следствию.

Ранее полиция задержала в Казани сооснователя финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина. Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров сообщил 27 июля, что в правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от татарстанских вкладчиков финансовой организации Finiko. В целом по стране, по его информации, таких заявлений больше тысячи, но реальное количество вкладчиков данной Finiko гораздо больше. Суммы ущерба в заявлениях вкладчиков, по данным МВД, варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей.



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