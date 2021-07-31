Посол РФ призвал США «проигрывать с достоинством»

Голословные спекуляции в американских СМИ о якобы возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета РФ (ОКР) вызывают недоумение и связаны со стремлением избавиться от конкуренции, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, добавив, что «проигрывать надо с достоинством».

«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения», – сказал Антонов, слова которого опубликованы на странице диппредставительства в Facebook.

Посол подчеркнул, что «проигрывать надо с достоинством», призвав Соединенные Штаты активизировать борьбу с запрещенными препаратами в американских спортивных лигах. «Употребление допинга – общемировая проблема. Ее решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль. Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в кузнице кадров американской олимпийской сборной – студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам», – указал Антонов.

Посол подчеркнул, что в РФ восторгаются достижениями спортсменов ОКР. «В нелегких условиях они достойно защищают спортивную честь Родины. Превозмогая трудности, ежедневно дарят нам, своим болельщикам, радость победы, – констатировал он. – Удивляют стремлением добиться максимальных результатов. Нас переполняет гордость за то, что такие самоотверженные люди представляют нашу страну на международной арене». Антонов пожелал атлетам на Олимпиаде новых свершений.

Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что мир устал от политизированной кампании Запада против мирового спорта и давления на российских спортсменов. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций.

На Олимпиаде в Токио произошло уже несколько скандалов с критикой российских спортсменов. Так, американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел житель России Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.

Также американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио.