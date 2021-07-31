 

Ученые назвали ключевой фактор рецидива употребления алкоголя

31.07.2021, 5:58, Разное
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Испанские исследователи из Университета Валенсии определили основной фактор, которые приводит к рецидиву употребления алкогольных напитков. Теория ученых была доказана с помощью лабораторных грызунов.
Как отметила ведущий автор исследования Лусия Хиполито, на то, что люди вновь начинают употреблять спиртное после длительного воздержания, влияет физическая боль. Ученые провели доклинические испытания, которые показали, что этот фактор способен стать причиной компульсивного потребления, приводящего к зависимости. У самок крыс из-за отмены алкоголя возникала боль, что приводило к рецидиву. По словам ученых, изменения происходили в той области мозга, которая тесно связана с приемом наркотических препаратов.

Также исследователи установили, что усиленное употребление спиртных напитков может быть связано с депрессивными состояниями или тревожностью. При данном аффективном негативном состоянии, которое вызвано принудительным запретом алкоголя, возникают боли в сочетании с желанием «сорваться». Поэтому в период воздержания люди могут, наоборот, увеличивать потребление алкогольных напитков, так как не справляются с тревогой.

Источник: zoj.news



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