Мнение: Сайгонские флэшбеки

Последний вертолет из Лашкаргаха. Правительственные чиновники грузятся на вертолет для эвакуации.

Ночью боевики Талибана вошли в столицу провинции Гильменд. В городе до сих пор продолжаются уличные бои.

Командование спецназа заявляет, что там идут тяжелые уличные бои и Талибан напирает, но военные держат центр города и ряд ключевых административных зданий. К вечеру 30 июля бой шел в 100 метрах от штаб-квартиры полиции провинции Гильменд. В ходе боев, потери понесли как военные и боевики, так и мирные жители, попавшие под замес.

В город срочно вертолетами перебрасывают отряды коммандос для сдерживания атак Талибана. Штурмовики "Супер-Тукано" нанесли ряд ударов в районе города.

Для правительства Афганистана эти события могут иметь решающее значение. Если у него получится удержать Лашкаргах, то это будет выглядеть как поражение Талибана, что несколько разрушит создаваемую Талибаном картину безостановочных успехов и покажет, что даже без прямой помощи США, афганские военные могут наносить Талибану поражение. Поэтому втягиваясь в бои за Лашкаргах Талибан тоже рискует, так как неудача может нанести определенный ущерб его стратегии. И отступить без издержек он тоже не сможет, так как власти заявят об успешном отражении наступления Талибана.

Правительство тоже не может отступить, так как сдача Лашкаргаха может привести к повторению этого сценария и в других провинциальных центрах, что будет означать коллапс для режима в Кабуле. Поэтому бои за столицу провинции Гильменд имеют неоправданно большое значение, хотя если смотреть на сам Лашкаргах, это город с населением около 50 тыс. человек (плюс 5-10 тыс. беженцев). Его значение в нынешних реалиях скорее морально-политическое.



PS. Кроме того, талибы совсем обнаглели и начали проникать в пригороды Кандагара, расставляя на второстепенных дорогах свои блокпосты. Последние 3 дня спецназ при поддержке ударных вертолетов всячески пытался отгонять их города, причем при поддержке ВВС США, которые нанесли несколько авиаударов в районе Кандагара. Также американцы бомбили позиции Талибов у погран-перехода Спин-Болдак на границе с Пакистаном, который талибы захватили 2 недели назад. Армия до сих пор не смогла восстановить контроль над этим КПП, который приносит в текущих реалиях сотни миллионов долларов в год.

Также сегодня американский Б-52 наносил удары по боевикам Талибана в районе столицы провинции Герат, которая находится в фактическом окружении талибов. Как предполагается, удары ВВС США стали ответом на обстрел талибами офиса ООН в Герате, в результате которого ранения получили охранявшие ООНовцев полицейские (один из них скончался), а также угрозы потери столицы. ООНовцы по этому поводу осудили нападение и призвали Талибан быть более ответственным и намекнули, что Талибан врет, когда заявляет, что не имеет к этому отношения.

Аэропорт Герата находится под угрозой потери.



Месяц назад итальянцы передали его афганской армии.

Сегодня вечером его заняли боевики Талибана, но правительство заявляет, что боевиков смогли вытеснить из аэропорта.

На видео https://twitter.com/bsarwary/status/1421113740876029958 боевики Талибана шляются по дороге между Гератом и аэропортом.



В 4-х километрах от офиса губернатора Герата.



Совещание у губернатора. Обстановка накаляется.

Также в ходе боев в Герате попал в плен командир 1-й бригады вместе с 4 телохранителями. Не считая очередных "Хамви", стрелковки и боеприпасов в товарных количествах.

В целом, несмотря на пафосные заявления о скором контрнаступлении Афганской армии, пока что она с большим трудом удерживает провинциальные центры. Талибан очевидно владеет полной оперативной инициативой и может выбирать место и время нанесения новых ударов, концентрируя значительные силы на ключевых направлениях, что и выливается в расширение сферы контроля над небольшими городами и сельской местностью, в результате чего уже сейчас на территориях контролируемой талибами живет больше афганцев, чем на территории контролируемой правительством.

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