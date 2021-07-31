Новак заявил о возможном запрете экспорта бензина из России

Правительство РФ рассматривает идею ввести временные ограничения на вывоз бензина из страны для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, минэнерго представит предложения уже в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Мы сейчас рассматриваем это на самом деле, министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок», – приводит ТАСС слова Новака.

По мнению Новака, давление на цены на биржевых торгах сохраняется. «Хотя они и выросли за вчерашний день, перед этим они несколько дней падали, то есть волатильная ситуация достаточная, надо рынок стабилизировать», – заключил он.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проведет внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже.

В июле биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 несколько раз обновили исторические максимумы.

Напомним, Минэнерго РФ предложило запретить экспорт бензина, чтобы избежать топливного кризиса. В июне вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что нет необходимости для стабилизации цен на топливо в соглашениях с нефтяными компаниями, но такая опция у правительства имеется. Новак заявил, что в правительстве следят, чтобы цены на АЗС не росли выше инфляции даже в условиях резкого роста цены нефти в мире и слабого рубля.

До этого сообщалось, что российское правительство усовершенствует механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допускать резких скачков цен на моторное топливо.