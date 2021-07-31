 

У офиса Зеленского провели ЛГБТ-рейв

31.07.2021, 5:40, Новости дня
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В Киеве возле офиса президента Украины Владимира Зеленского прошел ЛГБТ-рейв, участники мероприятия, одетые в разные костюмы, танцевали на фоне здания под электронную музыку, пишут украинские СМИ.

В рейве участвовали лишь несколько десятков человек, они носили с собой «радужный флаг» передает «Страна.ua».

До этого против рейва выступали националисты, они нападали на участников мероприятия, пытаясь сорвать выступление.

По данным УНИАН, рядом собрались противники акции, их лица закрыты масками, в том числе медицинскими. Они периодически кричат в сторону правоохранителей «Позор».

Во время стычки участники распылили перцовые баллончики, некоторых людей повалили на землю. Полиция начала перекрывать дорогу.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители на акции представителей ЛГБТ-сообщества в Киеве начали проверять сумку, оставленную перед зданием офиса президента страны.

Представители ЛГБТ-сообщества анонсировали акцию в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве. На этом фоне уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что руководству Нацполиции страны следует обеспечить безопасность участников гей-парада.

Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.



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