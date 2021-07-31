 

Власти США задумались о принудительной вакцинации населения

31.07.2021, 5:34, Новости дня
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Американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне, сообщила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски в эфире телеканала Fox News.

В ответ на вопрос о том, поддерживает ли руководитель ЦКПЗ США идею введения обязательной вакцинации на уровне федеральных властей, Валенски сказала: «Изучением этого вопроса занимается администрация [президента США Джо Байдена]», передает ТАСС.

«В целом я выступаю за более широкую вакцинацию. Помимо того, что мы изучаем эти меры, мне добавить нечего», – сказала глава ЦКПЗ США.

Позднее Валенски сообщила в Twitter, что имела в виду «принудительную [вакцинацию от коронавируса] на уровне частных компаний и отдельных элементов федерального правительства». «На национальном уровне обязательной [вакцинации] не будет», – заверила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 612,9 тыс. человек умерли. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.

Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. В среду Байден допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. В понедельник привиться от коронавируса обязали учителей и полицейских Нью-Йорка. Ранее в Нью-Йорке привившимся стали раздавать марихуану.

В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.



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