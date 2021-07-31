Стал известен срок закладки первого усиленного фрегата проекта 22350М

Головной фрегат океанской зоны проекта 22350М с повышенной ударной мощью будет заложен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в 2023 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Закладка головного фрегата проекта 22350М на «Северной верфи» запланирована на 2023 год, сразу после ввода в эксплуатацию нового эллинга», – приводит слова источника ТАСС.

В настоящее время заводе «Северная верфь» ведется строительство серии фрегатов проекта 22350. Два из них – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» – переданы ВМФ России. На разных стадиях строительства находятся еще шесть корпусов, включая модернизированные.

Напомним, 19 июля головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» поразил наземную цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» на дальности 350 км. Ранее стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

В июне президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению, бывший главком ВМФ РФ Владимир Королев заявлял, что головной фрегат проекта 22350М планируется начать строить после 2024 года.