 

Байден допустил введение в США новых ограничений из-за пандемии

31.07.2021, 4:43, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что считает вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли американцам ожидать от властей Соединенных Штатов «новых рекомендаций» по введению ограничений в связи с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), Байден сказал: «Вероятнее всего», передает ТАСС.

При этом он заявил, что «вчера был хороший день». «Почти миллион человек сделали прививку <…>. Я надеюсь, что люди начинают осознавать, как это важно», – отметил Байден.

В среду Байден допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. В понедельник привиться от коронавируса обязали учителей и полицейских Нью-Йорка. Ранее в Нью-Йорке привившимся от коронавируса стали раздавать марихуану.

В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. В 2020 году средняя продолжительность жизни в США снизилась на полтора года.



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