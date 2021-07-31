 

В Аргентине доказали безопасность комбинации «Спутника V» с другими вакцинами

31.07.2021, 4:42, Новости дня
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Проводимое в Аргентине исследование не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm, сообщило правительство провинции Буэнос-Айрес.

«Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам, в ходе проводимого исследования безопасности комбинации вакцины «Спутник V» с препаратами AstraZeneca и Sinopharm не было выявлено никаких серьезных побочных эффектов», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным ведомства, у 41,6% участников исследования не было никаких осложнений после второй прививки. «8,4% сообщили о повышении температуры и боли в спине, 50% – о боли в месте укола», – отметили в Минздраве.

По его данным, средний возраст участников исследования, которое началось 7 июля, составляет 49 лет. Данные об эффективности комбинации вакцин пока получены не были.

Первую дозу вакцины от коронавируса в Аргентине получили более 24,9 млн человек, оба компонента – 6,8 млн жителей. Для иммунизации населения в Аргентине применяют «Спутник V», а также препараты от AstraZeneca и Sinopharm.

Накануне в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что предварительные результаты клинического исследования по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») и вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca в Азербайджане продемонстрировали отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации.

В понедельник Минздрав разрешил клинические исследования комбинации российской вакцины «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.

В мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.

Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».

В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.

21 декабря 2021 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.



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