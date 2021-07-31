 

Мнение: На похоронах мужа

31.07.2021, 3:58, Разное
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Жена убитого президента Гаити на похоронах своего мужа, которого убийцы перед смертью еще и пытали.
После похорон она заявила, что идет в президенты, а в убийстве мужа "виноваты олигархи".
Действительно, зачем интересоваться сотрудниками УБН и ФБР, а также ЧВК из Флориды, так ведь можно и к мужу присоеединиться.
С другой стороны, было достаточно ожидаемо, что концы ведущие в США будут задвигать на второй план, дабы представить произошедшее как "гаитянские разборки", в которых почему были замешаны как минимум 2 американских спецслужбы и 1 американская ЧВК, при этом как минимум каждый четвертый из убийц прошел обучение по программам Пентагона.

Источник: Colonel Cassad



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