Мнение: На похоронах мужа

Жена убитого президента Гаити на похоронах своего мужа, которого убийцы перед смертью еще и пытали.

После похорон она заявила, что идет в президенты, а в убийстве мужа "виноваты олигархи".

Действительно, зачем интересоваться сотрудниками УБН и ФБР, а также ЧВК из Флориды, так ведь можно и к мужу присоеединиться.

С другой стороны, было достаточно ожидаемо, что концы ведущие в США будут задвигать на второй план, дабы представить произошедшее как "гаитянские разборки", в которых почему были замешаны как минимум 2 американских спецслужбы и 1 американская ЧВК, при этом как минимум каждый четвертый из убийц прошел обучение по программам Пентагона.

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