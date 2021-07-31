Мнение: Полное собрание обещаний

Рассыпаются наполеоновские планы на захват вакцинных рынков. Путин, напомню, в октябре 2020 года торжественно обещал, что оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке может достичь 100 млрд долларов. Увы. Гватемала изменила контракт из-за задержек в поставках и снизила количество заказанных доз на 50 процентов до 8 с 16 млн. Бразилия готовится разорвать мартовский контракт на поставку 10 млн доз по той же причине. В Боливию прибыло около миллиона доз из обещанных к маю (сейчас последние дни июля) 5 млн доз. С другими странами ситуация примерно такая же. Да что другие страны — тут себя обеспечить не удается. Собянин бы и рад начать расстрелы невакцинированных, так вакцины нет. Ему удалось на волне террора загнать людей под уколы, за две недели запасы закончились.

Обещание Путина про 100 млрд долларов можно смело заносить в очередной том невыполненных обещаний его сборника, который давно обгонал по своему объему ПСС Ленина.

Причина все та же, промышленность России деградировала до уровня народных промыслов, а с мануфактурным производством — ну какое там завоевание мирового рынка. Особенно в 21 веке. Эмпирическая закономерность современной России выглядит просто: есть Путин — нет экономики, нет промышленности, нет производства.

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