 

Мнение: Полное собрание обещаний

31.07.2021, 3:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рассыпаются наполеоновские планы на захват вакцинных рынков. Путин, напомню, в октябре 2020 года торжественно обещал, что оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке может достичь 100 млрд долларов. Увы. Гватемала изменила контракт из-за задержек в поставках и снизила количество заказанных доз на 50 процентов до 8 с 16 млн. Бразилия готовится разорвать мартовский контракт на поставку 10 млн доз по той же причине. В Боливию прибыло около миллиона доз из обещанных к маю (сейчас последние дни июля) 5 млн доз. С другими странами ситуация примерно такая же. Да что другие страны — тут себя обеспечить не удается. Собянин бы и рад начать расстрелы невакцинированных, так вакцины нет. Ему удалось на волне террора загнать людей под уколы, за две недели запасы закончились.

Обещание Путина про 100 млрд долларов можно смело заносить в очередной том невыполненных обещаний его сборника, который давно обгонал по своему объему ПСС Ленина.

Причина все та же, промышленность России деградировала до уровня народных промыслов, а с мануфактурным производством — ну какое там завоевание мирового рынка. Особенно в 21 веке. Эмпирическая закономерность современной России выглядит просто: есть Путин — нет экономики, нет промышленности, нет производства.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / Россияне рассказали о реальной жизни в Нью-Йорке при пандемии коронавируса

14.01 / Мнение: Апокалипсис нау. Караул устал

31.07 / Байден питает надежды на диалог с Россией

30.06 / Доктор Комаровский: «Люди с ожирением рискуют получить серьезные осложнения после COVID-19»

15.07 / Мнение: Эти твари спасут твою жизнь любой ценой

13.05 / Ксения Собчак удивила подписчиков постельным фото на отдыхе в Мексике

21.09 / Бывший жених актрисы Светланы Ходченковой начал встречаться с моделью Алесей Кафельниковой

18.09 / В Росстате рассказали об ужасающих темпах убыли населения России

26.08 / Путин жестко отчитал губернатора Ростовской области: перешел на язык жестов

03.06 / Для округлой формы лица: идеи модных стрижек для женщин старше 60 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика