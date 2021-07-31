При стрельбе в Берлине ранены четыре человека

Четыре человека получили огнестрельные ранения в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию, пострадавшие направлены в больницу, информирует газета Berliner Zeitung.

«Речь о четырех мужчинах… У них огнестрельные и ножевые ранения. Трое ранены тяжело, один – легко. Полиция работает на месте, ведется опрос свидетелей», – сообщила сотрудник полиции, передает РИА «Новости».

Сейчас в районе, где произошла стрельба, происходит спецоперация. Все пострадавшие направлены в больницы.

Отвечая на вопрос о том, установлен ли подозреваемый, сотрудница полиции ответила, что не может говорить об этом, «участие каждого пострадавшего изучается».

Ранее не менее четырех человек получили ранения в результате стрельбы в Берлине, в районе Кройцберг рядом со штаб-квартирой социал-демократической партии Германии