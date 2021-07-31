 

Нефтеперерабатывающий завод в Ираке подвергся ракетной атаке

31.07.2021, 3:46, Новости дня
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Крупное предприятие одной из нефтяных компаний на севере Ирака подверглось ракетной атаке, сообщил местный телеканал Al Sumaria.

По информации источников телеканала, инцидент произошел в городе Байджи провинции Салах-эд-Дин (200 км к северо-западу от Багдада). На предприятие, занимающееся переработкой нефти, упал ракетный снаряд, изготовленный кустарным способом. О жертвах и разрушениях в результате ракетной атаки не сообщается, передает ТАСС.

Напомним, в четверг район расположения посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу из реактивной системы залпового огня «Катюша».

Во вторник США объявили о намерении завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года. Днем ранее президент США Джо Байден объявил о намерении Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

В прошлую субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила желание избавиться от присутствия войск США. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.



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