 

Киев введет временные администрации в украинских энергокомпаниях при угрозе нацбезопасности

31.07.2021, 2:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На украинском энергетическом рынке есть признаки монополизации, президент Владимир Зеленский поставил задачу не допустить повышения тарифов на электроэнергию, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Заявление прозвучало на заседании СНБО в Донецке, которое прошло под председательством Зеленского. «Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день восемь фамилий: Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойки и еще житель РФ Воеводин. Они владеют распределительными сетями. Мы на сегодня рассматриваем возможность введения временных администраций в случае необходимости, если будет возникать угроза национальной безопасности», – цитирует Данилова «Корреспондент.нет».

Он добавил, что руководство страны «не позволит манипулировать тарифами» для «уязвимых слоев населения».

Также СНБО решил ввести санкции в отношении трех граждан и связанных с ними 24 компаний, которые, по мнению Совета, причастны к контрабанде, передает «Страна.ua».

Санкции вводятся в отношении гражданина Германии Александра Акста и двух граждан Украины – Валерия Фальковского и Владислава Студенца.

Список лиц составлялся не в СБУ, а в МВД, указал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что решено регулярно проводить выездные совещания Совета, чтобы «активнее обращать внимание на другие города кроме Киева, и привлекать к взаимодействию местные власти». Отмечается, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков приезжать на выездное заседание в Донбассе отказался. 

На заседании также рассматривались вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, с качетвом воды.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на заседании СНБО приняли стратегию внешней политики Украины, которая предусматривает курс страны в НАТО и противодействие «российской агрессии».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Тела погибших в авиакатастрофе 1952 года найдены на Аляске

02.07 / Убийцу-педофила в Нижнем Новгороде приговорили к 22 годам колонии

21.02 / В Сети вспомнили первый электрокар Ford Focus Electric

24.12 / Forbes – Билл Гейтс уверен — в 2021 году мир ждут хорошие новости

20.09 / В проекте госбюджета на 2021 год заложили средства на закупку 7 млн вакцин от коронавируса – глава Минфина Марченко

11.03 / Мэрия Одессы будет работать дистанционно из-за ситуации в городе с COVID-19

16.05 / Новые правила в мессенджере WhatsApp действуют со вчерашнего дня

17.08 / Полиция открыла уголовное производство по делу о поджоге автомобиля журналистов “Схем”

27.10 / Пекин пригрозил американским компаниям санкциями за продажу оружия Тайваню

27.03 / Компания Apple готова заменить бывшие в употреблении смартфоны новыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика