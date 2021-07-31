Киев введет временные администрации в украинских энергокомпаниях при угрозе нацбезопасности

На украинском энергетическом рынке есть признаки монополизации, президент Владимир Зеленский поставил задачу не допустить повышения тарифов на электроэнергию, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Заявление прозвучало на заседании СНБО в Донецке, которое прошло под председательством Зеленского. «Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день восемь фамилий: Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойки и еще житель РФ Воеводин. Они владеют распределительными сетями. Мы на сегодня рассматриваем возможность введения временных администраций в случае необходимости, если будет возникать угроза национальной безопасности», – цитирует Данилова «Корреспондент.нет».

Он добавил, что руководство страны «не позволит манипулировать тарифами» для «уязвимых слоев населения».

Также СНБО решил ввести санкции в отношении трех граждан и связанных с ними 24 компаний, которые, по мнению Совета, причастны к контрабанде, передает «Страна.ua».

Санкции вводятся в отношении гражданина Германии Александра Акста и двух граждан Украины – Валерия Фальковского и Владислава Студенца.

Список лиц составлялся не в СБУ, а в МВД, указал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что решено регулярно проводить выездные совещания Совета, чтобы «активнее обращать внимание на другие города кроме Киева, и привлекать к взаимодействию местные власти». Отмечается, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков приезжать на выездное заседание в Донбассе отказался.

На заседании также рассматривались вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, с качетвом воды.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на заседании СНБО приняли стратегию внешней политики Украины, которая предусматривает курс страны в НАТО и противодействие «российской агрессии».