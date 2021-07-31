Байден дал оценку переговорам с Россией по стратегической стабильности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что с надеждой смотрит на российско-американские переговоры по стратегической стабильности, первый раунд которых прошел в среду в Женеве. При этом он поднял вверх большой палец правой руки.

В ответ на просьбу прокомментировать переговоры с Россией по стратегической стабильности Байден поднял вверх большой палец правой руки и сказал: «Они в процессе. И я питаю надежды», передает ТАСС. От дальнейших комментариев он воздержался.

Напомним, в среду в Женеве состоялся первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности, в ходе которого стороны обсудили новый формат контроля за ядерным оружием. В ходе встречи РФ призвала учитывать в переговорах ядерное оружие Британии и Франции.

Днем ранее в МИД РФ сообщили, что передали США предложения по повестке дня переговоров по стратегической стабильности, но не завышают планку ожиданий.

Ранее в Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на прошедшем 16 июня в Женеве саммите РФ и США удалось начать диалог по стратегической стабильности.