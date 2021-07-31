Глава Росгвардии присвоил чемпионке ОИ офицерское звание

Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил олимпийской чемпионке и прапорщику Виталине Бацарашкиной офицерское воинское звание «лейтенант», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание «лейтенант». Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов», – говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Ранее Бацарашкина на Олимпиаде в Токио стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и серебряным призером в стрельбе из пистолета с 10 м в миксте.

В пятницу, 30 июля спортсменка принесла сборной РФ десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров.