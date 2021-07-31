 

Глава Росгвардии присвоил чемпионке ОИ офицерское звание

31.07.2021, 1:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил олимпийской чемпионке и прапорщику Виталине Бацарашкиной офицерское воинское звание «лейтенант», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание «лейтенант». Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов», – говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Ранее Бацарашкина на Олимпиаде в Токио стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и серебряным призером в стрельбе из пистолета с 10 м в миксте.

В пятницу, 30 июля спортсменка принесла сборной РФ десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / ЕВА заявила о недопустимости давления Антимонопольного комитета на международные компании

12.02 / Ученые раскрыли секрет быстрого чтения

22.11 / Белорусские силовики готовятся к протестам и свозят военную технику в центр Минска

28.04 / Euronews – у побережья Калифорнии обнаружена гигантская подводная свалка пестицидов

31.12 / Лукашенко: Никакие протесты нам не страшны. Перейдут “красную черту” – получат

24.04 / ОБСЕ зафиксировала почти 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

30.03 / Вашингтон хочет иметь дело именно с Ермаком, поскольку он показал себя эффективным в ходе переговоров – политолог

16.12 / Зеленская: Мужу советы даю постоянно, президенту – никогда

08.12 / Конституционный Суд Украины возобновил работу

15.10 / Угрозы со стороны Китая и России становятся всё сильнее и изощрённее, предупреждает глава британской МИ5

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика