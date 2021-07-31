Космонавты Новицкий и Дубров прошли в модуль «Наука» на МКС
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Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые прошли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», недавно пристыкованный к МКС, сообщили в Роскосмосе.
«Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля «Звезда» и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля», – цитирует сообщение корпорации ТАСС.
Согласно плану работ на пятницу, на борту модуля космонавты проведут контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и поставят агрегат фильтра отчистки атмосферы, пояснили в Роскосмосе.
Ранее в пятницу космонавты впервые открыли люк в МЛМ «Наука».
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС.
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