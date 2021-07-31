Крыму удвоили финансирование на строительство инфраструктуры

Правительство готово удвоить федеральное финансирование строительства инфраструктуры в Крыму в рамках проектов комплексной застройки территорий, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы очень подробно обсудили, и я дал поручение. Сейчас у них заявка на 7-8 млрд рублей. Я сказал, что, если будут готовы площадки, мы готовы со стороны федерации в два раза увеличить, до 15-16 млрд [рублей], объем средств на инфраструктуру – на дороги, сети, социальную инфраструктуру при комплексной застройке. Единственное требование – новый микрорайон должен быть комплексно обеспечен всей инфраструктурой», – приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Как отметил вице-премьер, обеспеченность крымчан жильем достаточно низкая и нужно создавать возможности, чтобы люди могли улучшать жилищные условия. «А это и подготовленные площадки для ИЖС, и дороги к микрорайонам, и большое количество комплексной застройки. Это и инвестиционные, и бюджетные кредиты», – добавил он.

Хуснуллин также сообщил, что принято решение достроить восьмой этап трассы «Таврида» почти на год раньше срока. «И мы договорились, что выделим дополнительное финансирование. Сегодня правительство приняло решение о выделении дополнительных денег и Крыму, и Севастополю – как раз на опережающее строительство вот таких объектов», – сказал вице-премьер. «Мы порядка 3-4 млрд [рублей] дополнительно готовы выделить, если строители готовы подтвердить сроки, а они готовы», – сказал Хуснуллин.

Напомним, в марте вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма к основным городам республики будут построены четырехполосные съезды, запланирована реконструкция дороги от Ялты до Бахчисарая.

Открытие автомобильного движения по трассе «Таврида» состоялось 27 августа 2020 года. 22 января 2021 года «Тавриду» включили в перечень автодорог федерального значения. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как «Таврида» повлияет на экономику Крыма.

Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая стала основой новой дорожной системы полуострова. Семь этапов уже введены в эксплуатацию, в 2020 году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок трассы.