 

Мнение: Жертвы пирамиды Finiko

31.07.2021, 1:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Казани арестовали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.

Дронин не уставал повторять, что придумал «систему генерации прибыли». Так и говорил: «Мы умеем зарабатывать деньги. У нас есть технология, готовится научное подтверждение и экономическое обоснование, тому, что мы делали…». С августа 2019 года по декабрь 2020 года пройдохи из компании Finiko, привлекали деньги физических лиц, гарантируя их «высокоэффективное использование при помощи инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках». Клиентам обещали 25% дохода в месяц….

Сколько человек погорели на Finiko, точно не известно. От 800 тысяч до 1 миллиона…

Арест Доронина, признаюсь, удивил. Удивляет, что  он не успел сбежать из России.  Может, верил, что "крыша" не даст в обиду, отмажет? А еще удивляет   наивность огромного количества людей, которые верят, что можно закопать золотую монету, и вырастет дерево, плодоносящее золотыми монетами…

Мой товарищ Сергей Менделеев еще летом прошлого года писал, что Finiko – это типичная пирамида, но, увы, тогда его услышали…

Мне вот интересно, жертвы пирамид только у меня вызывают сочувствие?

На снимке: Кирилл Доронин, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Мэттью Макконахи принудили к сексу в возрасте 15 лет

09.08 / «Коронавирус – это очень серьёзно» – Лукашенко запретил в стране любые массовые собрания

01.07 / Индианка долго не могла забеременеть, а когда узнала причину, то была шокирована

07.09 / Поможет похудеть: диетолог развеял миф и рассказал о полезной еде перед сном

20.04 / В России за сутки выявили 8,1 тысячи новых больных COVID-19

10.11 / Инсайдеры: Доминик Уэст признался жене, что испытывает чувства к Лили Джеймс

07.08 / Когда мама не разрешила вечеринку: дочь Елизаветы II выбрала необычный сценарий для празднования 70-летия

31.08 / For Belarus

28.08 / Лукашенко о призыве оппозиции отзывать депутатов: Начали бодягу

02.07 / Мнение: Синхронистки и медведь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика