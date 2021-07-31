Мнение: Жертвы пирамиды Finiko

В Казани арестовали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.

Дронин не уставал повторять, что придумал «систему генерации прибыли». Так и говорил: «Мы умеем зарабатывать деньги. У нас есть технология, готовится научное подтверждение и экономическое обоснование, тому, что мы делали…». С августа 2019 года по декабрь 2020 года пройдохи из компании Finiko, привлекали деньги физических лиц, гарантируя их «высокоэффективное использование при помощи инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках». Клиентам обещали 25% дохода в месяц….

Сколько человек погорели на Finiko, точно не известно. От 800 тысяч до 1 миллиона…

Арест Доронина, признаюсь, удивил. Удивляет, что он не успел сбежать из России. Может, верил, что "крыша" не даст в обиду, отмажет? А еще удивляет наивность огромного количества людей, которые верят, что можно закопать золотую монету, и вырастет дерево, плодоносящее золотыми монетами…

Мой товарищ Сергей Менделеев еще летом прошлого года писал, что Finiko – это типичная пирамида, но, увы, тогда его услышали…

Мне вот интересно, жертвы пирамид только у меня вызывают сочувствие?

На снимке: Кирилл Доронин, фотография отсюда

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