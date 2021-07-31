 

Эксперты прогнозируют острую нехватку смартфонов iPhone 13

31.07.2021, 1:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как известно, к осени ожидается выход на рынок очередной линейки смартфонов «Яблочной» компании iPhone 13. Однако эксперты, ссылаясь на данные самой Apple, прогнозируют, что новые модели мобильных гаджетов станут острым дефицитом.

Проблема в том, что заводам не хватает полупроводниковой продукции. В данном случае, существенно ограничить объемы производства может дефицит на мировом рынке однокристальных систем.

Так что о 36% роста, чем еще не так давно гордились менеджеры Apple, теперь можно забыть. Хорошо, если объемы сохранятся на текущем уровне. Как поясняют специалисты, давно уже выпуск новой линейки высокотехнологической продукции не сопровождался таким невероятным пессимизмом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.06 / Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, украинские военные открывали ответный огонь – штаб ООС

25.07 / Вертолет NASA совершил свой самый долгий полет над Марсом на рекордной высоте

22.11 / Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Алжире

03.04 / Террористы обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии

08.12 / Британия и ЕС достигли договоренности по статусу Северной Ирландии

18.08 / Путин – Макрону: давление на белорусское руководство недопустимо

22.06 / Заболевшие COVID-19 после вакцинации часто чихают – исследование

17.02 / В Италии проснулся вулкан Этна. Видео

02.11 / «Не смешивайте» — в Елисейском дворце обсуждают терроризм отдельно от иммиграции

28.07 / Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре – глава Фонда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика