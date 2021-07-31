Эксперты прогнозируют острую нехватку смартфонов iPhone 13

Как известно, к осени ожидается выход на рынок очередной линейки смартфонов «Яблочной» компании iPhone 13. Однако эксперты, ссылаясь на данные самой Apple, прогнозируют, что новые модели мобильных гаджетов станут острым дефицитом.

Проблема в том, что заводам не хватает полупроводниковой продукции. В данном случае, существенно ограничить объемы производства может дефицит на мировом рынке однокристальных систем.

Так что о 36% роста, чем еще не так давно гордились менеджеры Apple, теперь можно забыть. Хорошо, если объемы сохранятся на текущем уровне. Как поясняют специалисты, давно уже выпуск новой линейки высокотехнологической продукции не сопровождался таким невероятным пессимизмом.