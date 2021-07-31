Компания Huawei представила умный браслет Band 6 Pro

Отличительными особенностями новой модели умного браслета Band 6 Pro, представленного китайским производителем электроники «Хуавей», является непривычно большой экран. Также браслет вдет постоянное измерение температуры тела.

В остальном, как поясняют эксперты, трудно найти какие-либо существенные отличия от уже хорошо известной модели Band 6. Последняя продается уже во многих странах мира, в том числе и на территории РФ.

Размера экрана в умном браслете составляет 1,47 дюйма. Речь идет о миниатюрной AMOLED-панели прямоугольной формы, которая отображает картинку с разрешением 194 на 368 пикселей. Заявленное время работы без подзарядки – две недели.