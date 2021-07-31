Блинкен предупредил о массовых сокращениях в дипмиссиях США в России

Запрет американскому посольству на наем местного персонала в РФ окажет серьезное воздействие на его работу, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Из-за этого запрета посольство вынуждено уволить 182 служащих американских дипломатических миссий в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, добавил Блинкен, передает РИА «Новости».

«Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями», – сказал он.

«Хотя мы сожалеем о действиях правительства России, вынудивших нас сократить наши услуги и операции, Соединенные Штаты продолжат стремиться к предсказуемым и стабильным отношениям с РФ», – отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

В конце июня посол Соединенных Штатов Джон Салливан заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из РФ и третьих стран.