Тело младенца обнаружили в Новой Москве в пруду загородного клуба

Тело младенца найдено в пруду на территории частного загородного клуба в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 30 июля 2021 года в пруду на территории частного загородного клуба, расположенного в поселении Московский новой Москвы, обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления», – приводит слова Ивановой РИА «Новости».

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, ребенок находился в загородном клубе с родителями, они оставили его на какое-то время без присмотра. Родителей младенца допрашивают.

Как отмечает столичная прокуратура, по предварительной версии, девочка осталась без присмотра, дошла до пруда и утонула. Надзорное ведомство поставило ход и расследование дела на свой контроль.

«Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – информирует ведомство в своем Telegram-канале.

Напомним, 18 июля тело младенца обнаружили в мусорном баке на западе Красноярского края. Тремя днями ранее в селе Ильинка в Бурятии обнаружили изрезанное тело годовалого ребенка. В июне тело недоношенного ребенка обнаружили в реке Яуза в центре Москвы.