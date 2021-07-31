Байдена решили заставить ввести санкции против «Северного потока – 2»

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, сообщил журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик. Законопроект предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2».

Законопроект, который, помимо прочего, предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2» был принят 217 голосами «за». Против документа проголосовали 212 конгрессменов, передает РИА «Новости».

Автором блокирующей решение американского лидера поправки стала представитель демократической партии от штата Огайо Марси Каптур. «Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность», – сообщила она.

Для утверждения поправки законопроект должен принять Сенат, а затем – подписать президент Соединенных Штатов. Проект о финансировании Госдепартамента США подразумевает также увеличение финансовой помощи Украине до 481,5 млгн долларов, сообщили в посольстве страны в Вашингтоне.

Ранее в Сенате США начали угрожать администрации Джо Байдена из-за отказа ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2». Между тем в Госдепартаменте США заявляли, что договоренности с Германией не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.