 

В РФ снарядили экспедицию «Чистая Арктика»

31.07.2021, 0:30, Новости дня
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Как сообщили представители национального парка «Русская Арктика», по проекту «Чистая Арктика» из Архангельска отправляется уже третья по счету экспедиция. В данном случае, ученые хотят посетить Землю Франца-Иосифа.

Данная экспедиция запланирована в Институте географии РАН. Целью является исследование текущего состояния экосистемы на архипелаге. В частности, представителей науки интересует степень загрязнения арктических территорий нефтепродуктами и его влияние на экологию.

Дело в том, что территория национального парка сейчас является охраняемой от индустрии. Однако до 1994 года здесь вели активную хозяйственную деятельность. Последствия разливов ГСМ, например, до сих пор не устранены.



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