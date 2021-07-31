В РФ снарядили экспедицию «Чистая Арктика»

Как сообщили представители национального парка «Русская Арктика», по проекту «Чистая Арктика» из Архангельска отправляется уже третья по счету экспедиция. В данном случае, ученые хотят посетить Землю Франца-Иосифа.

Данная экспедиция запланирована в Институте географии РАН. Целью является исследование текущего состояния экосистемы на архипелаге. В частности, представителей науки интересует степень загрязнения арктических территорий нефтепродуктами и его влияние на экологию.

Дело в том, что территория национального парка сейчас является охраняемой от индустрии. Однако до 1994 года здесь вели активную хозяйственную деятельность. Последствия разливов ГСМ, например, до сих пор не устранены.