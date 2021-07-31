Генерал МВД объяснил рост числа публикаций в СМИ о преступлениях полицейских

Полицейские совершают преступления не чаще других граждан, но каждый инцидент с их участием вызывает повышенное внимание СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД полицейский в отставке Владимир Ворожцов. Так он прокомментировал всплеск публикаций в СМИ о правонарушениях полицейских.

«Я серьезно занимался статистикой и могу точно сказать, что количество преступлений со стороны полицейских не отклоняется от среднестатистической выборки по стране», – отметил член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.

По словам собеседника, уже в 1980-х годах в МВД использовались методики профессионально-психологического отбора, исследования личности, опросы, тесты и т.п. С тех пор, по его словам, методики не потеряли в строгости, и отбор все время совершенствуется. «При приеме на службу всегда идет большой отсев – до 15-20% кандидатов. Потому среди людей в погонах объективно меньше людей с психическими отклонениями, чем в целом по стране, даже учитывая психические нагрузки и травмы правоохранителей, участие в боевых действиях», – заверил специалист.

В этой связи он указал, что главным фактором, представляющим «эмоционально-информационную ценность» для общественности, является профессиональный статус преступника. «За месяц может быть совершено двадцать убийств, из которых только в одном будет подозреваться полицейский. Но именно о нем будут говорить в народе и в СМИ», – отметил Ворожцов.

В пятницу замначальника отдела уголовного розыска в отделе полиции №3 по Самаре подполковник Антон Безчетвертев полностью признал свою вину в убийстве 15-летней девочки, сообщает 63.Ru.

По версии, которую на допросе изложил подполковник, вечером 29 июля он ехал на своей Toyota с рыбалки и случайно сбил девятиклассницу, которая возвращалась домой с вечерней пробежки. По словам Безчетвертева, удар был несильным, и девушка, встав, начала кричать и драться. Полицейский заявил, что это вывело его из себя, и он несколько раз ударил девушку ножом. После этого правоохранитель покинул место преступления, а следователи вышли на него после опроса свидетелей, которые запомнили номера машины. По факту возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство».

Безчетвертев жил в одном подъезде с убитой девочкой – на этаж ниже. Более того, по информации источников Telegram-канала Baza, подполковник встречался с этой школьницей, но недавно их отношения ухудшились, и девушка стала угрожать, что расскажет всем об их романе. Однако в управлении Следственного комитета по Самарской области эту информацию опровергли.

В самарском ГУВД сообщили, что по результатам служебной проверки, которую назначил врио начальника управления Андрей Токарев, Безчетвертев был уволен «по дискредитирующим обстоятельствам». Его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

В 2018 году Генпрокуратура раскрыла статистику преступлений, совершенных на тот момент сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщил тогда изданию «Коммерсант» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, на долю правоохранителей пришлось около 12 тысяч преступлений из 1 млн 117 тысяч, расследованных за предыдущий год, или около 1% от общего числа преступлений в России. Сотрудники МВД фигурируют в 28,8% из этих 12 тысяч криминальных эпизодов. В целом, за силовиками и правоохранителями числились 32 убийства и покушения на убийства и 78 нападений с умышленным причинением вреда здоровью.

По данным Генпрокуратуры за 2018 год, которые приводила газета «Новые известия», в сравнении с 2017 годом количество зафиксированных преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, выросло на 10,4% и составило 3819 случаев.