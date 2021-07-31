Зеленский поручил привести границы Украины «в боевое соответствие»

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу привести «в боевое соответствие» границы страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов после выездного заседания Совбеза в Краматорске Донецкой области.

«На заседании были рассмотрены в режиме «секретно» отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент [Украины Владимир Зеленский]: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», – приводит слова Данилова ТАСС.

Секретарь СНБО не сказал подробностей поручения Зеленского. При этом Данилов сообщил, что Совет по вопросу реализации госполитики в сфере защиты государственной границы, в частности, заслушал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Ранее в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по вступлению страны в НАТО и противодействию России. Ранее Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.

Напомним, в среду Народная милиция провозглашенной ДНР выявила танки и другую военную технику украинских силовиков в населенных пунктах в Донбассе. В минувшее воскресенье украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка.