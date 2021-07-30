Седьмой день Олимпиады 2020 в Токио. Китай лидирует в медальном зачете, Украина опустилась в рейтинге, но вошла в топ-60

У сборной Китая 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Япония занимает второе место, у сборной этой страны 17 золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей. На третьей позиции США: 14 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Скриншот: olympics.com

Украина в общем зачете потеряла позиции, опустившись с 54-го на 58-е место. По общему количеству медалей (четыре бронзы) Украина занимает 20-ю позицию.

Скриншот: olympics.com

Тем не менее украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов 30 июля вышли в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем. Фролов в третьем квалификационном заплыве занял третье место, преодолев дистанцию за 14.51.83. Следом стартовал четвертый квалификационный заплыв, победителем которого стал Романчук. Украинец показал время 14.45.99.

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил в Facebook, что украинский пловец Владислав Бухов успешно стартовал в отборочных соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем. С результатом 21,73 секунды он оказался лучшим в своем заплыве и квалифицировался в полуфинал Олимпийских игр.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4233314160081415

Украинская мужская сборная по фехтованию заняла шестое место на Олимпиаде. В состав сборной входит Игорь Рейзлин, он 25 июля завоевал бронзовую медаль в одиночном турнире по мужской шпаге.

Украинский дзюдоист Яков Хаммо, выступающий в весе более 100 кг, проиграл борьбу за бронзу представителю ОКР Тамерлану Башаеву, сообщила Федерация дзюдо Украины.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

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