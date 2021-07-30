Данилюк на своем дне рождения ударил Милованова

Журналист “Украинской правды” Роман Кравец рассказал, что Милованов и Данилюк разговаривали, потом начали ссориться, Данилюк попросил Милованова уйти и доложить главе Офиса президента Украины Андре Ермаку, что его выгнали со дня рождения.

“В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: “Тебе вспомнить, как ты во времена [беглого президента Украины Виктора] Януковича работал?” – сообщил Кравец.

После этого Данилюк ударил Милованова и назвал его подонком. Политиков разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак, сообщила “Украинская правда”.

Закончился конфликт тем, что Трепак увел Милованова, у него была рассечена бровь.

Вечером 30 июля Милованов в Facebook опубликовал фото с Данилюком.

“Фотки дня. З днем рождения, Александр!!!” – написал глава конкурсной комиссии БЭБ.

После драки Милованов написал под своим постом, что “дебаты перешли в активную фазу.

“Если серьезно, Данилюк неадекватен. Таких нельзя допускать к государственной службе”, – заявил Милованов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2066570543512117&id=100004775745586

В комментариях к посту Василий Шурупов опубликовал фотографию Милованова, который одной рукой прикрывает глаз.

“А это точно фотка дня”, – написал комментатор.

Бывший заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак разместил в Facebook фото, на котором Данилюк и Милованов разговаривают возле машины.

“Человек, похожий на Александра Данилюка, разговаривает с человеком, похожим на Тимофея Милованова! Это разборка! Но на мой взгляд Данилюк слишком вежлив! Я бы сразу в пятак засветил”, – написал Чумак.

https://www.facebook.com/vik.chumak/posts/4136016873134172

Роман Кравец сообщил в Facebook, что Белоцерковец разнимал Данилюка и Милованова в футболке “Пляжный патруль” и опубликовал фото депутата.

https://www.facebook.com/roman.nekravets/posts/4207612912639764

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Контекст:

29 июля конкурсная комиссия БЭБ не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора. Он заявил, что комиссия не признала диплом Индианского университета. Милованов объяснил эту ситуацию тем, что у Данилюка “проблемы с профильным образованием”. По словам Милованова, Данилюк должен был провести процедуру нострификации диплома в Министерстве образования и науки, это позволило бы ему принять участие в конкурсе.

В тот же день два политика устроили перепалку в эфире телеканала “Украина 24”. Данилюк настаивал, что ранее, когда он работал в правительстве и СНБО, его образования было достаточно. Милованов ответил, что понимает, “что это обидно”.

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Глава бюро будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

О подаче заявок на участие в конкурсе на пост главы БЭБ сообщали Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Вадим Мельник. Всего на конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.

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