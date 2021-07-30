 

Некогда лидирующая в Китае компания сегодня вышла из первой пятерки

30.07.2021, 23:34, Новости дня
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Все еще хорошо помнят то время, когда Huawei был флагманом китайского рынка электроники и главным в Поднебесной производителем смартфонов. На сегодня эти позиции уже потеряны, говорят эксперты.

Да и весь китайский рынок за последний год просел примерно на 11% из-за дефицита полупроводниковых деталей, говорят специалисты.

Но у Huawei дела значительно хуже, чем у других китайских компаний. Ведь он несет на себе одновременно бремя жестких американских санкций и так же, как остальные, страдает от кризиса, разрыва цепей поставок, острого дефицита чипов и пр. Сначала компания перестала занимать вершину пирамиды, а теперь аналитики отмечают, что она даже не входит в пятерку китайских производителей смартфонов.



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