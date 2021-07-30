Представлена новая версия умной колонки Sound X 2021

Как стало известно во время презентации, новую модель умной колонки Sound X 2021 будут продавать в розницу по 340 американских долларов. Девайс является результатом совместной разработки инженеров из Huawei и Devalet. Управление осуществляется при помощи операционной системы HarmonyOS 2.0.

Колонка получилась довольно-таки массивной. Ее вес составляет более трех килограммов. Зато оформление у нее очень стильное, отмечают эксперты. В частности, всем понравились 48 светодиодов, обеспечивающих подсветку.

Также эксперты напоминают, что это первое устройство такого рода, в которой установлена вторая версия фирменной операционной системы «Хуавей». Подробнее с техническими характеристиками колонки можно ознакомиться на сайте компании.