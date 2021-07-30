Ученые из США создали одежду, защищающую от укусов комаров

Ученые из США, которые представляют Университет Северной Каролины, создали одежду, на 100% защищающую от комариных укусов. Они использовали для этой цели специальный материал.

Исследователи изучили размер хоботка и головы вида Aedes aegypti. На основании этих данных они вычислили, какой размер должен быть между волокнами, в также рассчитали толщину нитей. В результате были созданы три вида материала, которые отличались плотностью.

К эксперименту были привлечены добровольцы. Одна группа носила одежду из изобретенного материала, а вторая вещи, обработанные инсектицидами. Выяснилось, что специальная ткань лучше предотвращает комариные укусы. Ученые считают, что их новая разработка обезопасит людей от насекомых, которые могут быть переносчиками как желтой лихорадки, так и вируса Зика.

Источник: katun24.ru