 

Ученые из США создали одежду, защищающую от укусов комаров

30.07.2021, 23:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из США, которые представляют Университет Северной Каролины, создали одежду, на 100% защищающую от комариных укусов. Они использовали для этой цели специальный материал.
Исследователи изучили размер хоботка и головы вида Aedes aegypti. На основании этих данных они вычислили, какой размер должен быть между волокнами, в также рассчитали толщину нитей. В результате были созданы три вида материала, которые отличались плотностью.

К эксперименту были привлечены добровольцы. Одна группа носила одежду из изобретенного материала, а вторая вещи, обработанные инсектицидами. Выяснилось, что специальная ткань лучше предотвращает комариные укусы. Ученые считают, что их новая разработка обезопасит людей от насекомых, которые могут быть переносчиками как желтой лихорадки, так и вируса Зика.

Источник: katun24.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.05 / Белорусы в изгнании опасаются, что они могут стать следующими

01.03 / Раскрыта связь между COVID-19 и весенним авитаминозом

01.01 / «Это преступление против моих детей»

07.08 / Политолог допустил, что Россия не признает победу Лукашенко на выборах

05.02 / Футбол, шахматы, “ТикТок”: как растут дети Сергея Светлакова

27.05 / Хлопну бургер за здоровье полиции

14.05 / Анастасия Макеева спустя несколько дней после операции сыграет в спектакле

10.12 / Депрессию у детей и подростков связали с риском смерти, травм и ряда болезней

26.01 / Мнение: Коля и коронавирус

09.09 / Эльман Пашаев возмущен: «Считаю приговор Ефремову слишком мягким»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика