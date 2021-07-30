Ученые создали наноматериал для получения чистого топлива из морской воды

Учёные из Университета Центральной Флориды в США создали наноматериал для получения чистого топлива из морской воды. Путём электролиза жидкость расщепляют на кислород и водород, используемый для двигателей.

Сам наноматериал изготовлен с применением селенида никеля, железа и люминофора на его поверхности. Это позволяет получить высокую производительность при переработке воды в водород и кислород. Исследователи отметили, что их способ является полностью безопасным и эффективным, так как стабильность электролиза насчитывает более 200 часов. Этого вполне достаточно для создания промышленных мощностей с применением материала, а его высокая эффективность позволит существенно превзойти по всем параметрам имеющиеся на данный момент способы электролиза, которые не отличаются стабильностью.

Водород, в качестве топлива, уже оценён по всему миру и многие мировые компании задумались о полном переходе на него. Всё дело в его неиссякаемом запасе на планете, так как получить водород можно даже из морской воды, а также его экологичность. При использовании водорода выделяется водяной пар, который не наносит окружающей среде никакого ущерба.

Источник: inscience.news