 

Ученые создали наноматериал для получения чистого топлива из морской воды

30.07.2021, 23:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Университета Центральной Флориды в США создали наноматериал для получения чистого топлива из морской воды. Путём электролиза жидкость расщепляют на кислород и водород, используемый для двигателей.
Сам наноматериал изготовлен с применением селенида никеля, железа и люминофора на его поверхности. Это позволяет получить высокую производительность при переработке воды в водород и кислород. Исследователи отметили, что их способ является полностью безопасным и эффективным, так как стабильность электролиза насчитывает более 200 часов. Этого вполне достаточно для создания промышленных мощностей с применением материала, а его высокая эффективность позволит существенно превзойти по всем параметрам имеющиеся на данный момент способы электролиза, которые не отличаются стабильностью.

Водород, в качестве топлива, уже оценён по всему миру и многие мировые компании задумались о полном переходе на него. Всё дело в его неиссякаемом запасе на планете, так как получить водород можно даже из морской воды, а также его экологичность. При использовании водорода выделяется водяной пар, который не наносит окружающей среде никакого ущерба.

Источник: inscience.news



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / А почему не пополам? – Личное мнение

17.06 / Мнение: Польская боль

05.11 / Жириновский предложил назвать улицу в Твери в честь Михаила Круга

14.11 / Валерий Меладзе призвал артистов объявить бойкот новогодним шоу

28.10 / Лукашенко лично приказал разогнать протесты в Минске: Перешли красную линию

13.10 / Мнение: Ближние подступы

30.07 / Принц Дании Иоахим перенес экстренную операцию на головном мозге: подробности его состояния

20.11 / Мнение: Женщины любят жертвовать

05.02 / Мнение: КОГО СПАСАТЬ БУДЕШЬ ПРИ ПОЖАРЕ: РЕБЕНКА ИЛИ ЖЕНУ?

29.12 / «Красная Шапочка»: трагический финал людоедской сказки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика