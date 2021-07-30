Ученые связали затянувшуюся потерю обоняния после COVID-19 с вероятным развитием деменции

Американские исследователи провели анализ ряда исследований, на основании которого заявили о возможной связи долгосрочной потери обоняния у пациентов после COVID-19 с повышенным риском появления у переболевших деменции. Международная конференция Ассоциации Альцгеймера в Денвере стала форумом для обсуждения указанной проблемы.

Как заявили ученые, итоги последних исследований продемонстрировали ряд закономерностей. Так, ученые, представляющие Центр исследования болезни Альцгеймера клиники Майо (Рочестер, США), упомянули, что пациенты, переболевшие ковидом, нередко жалуются на наличие “мозгового тумана”, понижение концентрации внимания и рассеянности после восстановления. Подобные мозговые изменения имеют тенденцию к сохранению в течение нескольких месяцев, при этом имеется взаимосвязь между когнитивными функциями и потерей обоняния. Аналогичные результаты были получены и командой, возглавляемой доктором Джорджем Вавугиосом и представляющей Фессалийский университет (Греция).

Аргентинские исследователи также сигнализировали о наличии долгосрочных когнитивных нарушений, вызванных коронавирусной инфекцией. В частности, опрос большой группы участников, превышавшей три сотни человек, показал, что через 3-6 месяцев после инфицирования у половины из исследуемых сохранялась забывчивость, а четверть опрошенных заявили о наличии проблем с речью или самоорганизацией.

Впрочем, специалисты отметили, что на ухудшение когнитивных функций влияют не только физиологическое воздействие SARS-CoV-2, но и сопутствующие пандемии факторы – например, социальная изоляция. Материалы научной работы были опубликованы в USA Today.

Источник: doctorpiter.ru