Мнение: Спуск АПЛ “Красноярск”

В Северодвинске спустили на воду новую атомную подводную лодку проекта "Ясень-М" – "Красноярск".

Это уже 4-я подводная лодка серии "Ясень" и "Ясень-М". Ранее в состав флота уже вступили "Северодвинск и "Казань". Также проходит испытания "Новосибирск".

После спуска, лодка будет достраиваться у стенки завода "Севмаш". В боевой состав флота лодка должна войти к концу следующего года.

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