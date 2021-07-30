Мнение: Спуск АПЛ “Красноярск”
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В Северодвинске спустили на воду новую атомную подводную лодку проекта "Ясень-М" – "Красноярск".
Это уже 4-я подводная лодка серии "Ясень" и "Ясень-М". Ранее в состав флота уже вступили "Северодвинск и "Казань". Также проходит испытания "Новосибирск".
После спуска, лодка будет достраиваться у стенки завода "Севмаш". В боевой состав флота лодка должна войти к концу следующего года.
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Источник: Colonel Cassad
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