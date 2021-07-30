Роскосмос сократил сроки подготовки к экспериментам на МКС на восемь лет

Сроки подготовки научных экспериментов для их проведения на борту МКС за последние годы удалось сократить с десяти до полутора-двух лет благодаря молодому специалисту Александру Блошенко, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы действительно обратили внимание, что до 2018 года очень многие эксперименты разрабатывались и утверждались чрезвычайно долго. До десяти лет доходили некоторые эксперименты, их разработка. Когда уже состарился сам разработчик и сам эксперимент потерял свою научную значимость и актуальность», – отметил Рогозин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что процесс подготовки к экспериментам пересмотрен.

По его словам, во главе теперь этой комиссии, которая утверждает эксперименты, стоит молодой специалист Александр Блошенко, который является исполнительным директором Роскосмоса по науке и перспективным технологиям. «Теперь у нас уходит полтора – максимум два года на постановку эксперимента», – добавил глава Роскосмоса.

Ранее Рогозин заявил, что госкорпорация Роскосмос 24 ноября планирует осуществить запуск к Международной космической станции (МКС) узлового модуля «Причал».