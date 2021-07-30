Прокурора Сызрани заподозрили в получении взятки в особо крупном размере

Прокурора Сызрани Вадима Федорина задержали по подозрению в получении взятки в размере 3 млн рублей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что Федорин подозревается в получении взятки в размере 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

«В результате спецоперации, проведенной самарским УФСБ, за получение взятки в размере 3 млн рублей задержан прокурор Сызрани Вадим Федорин. Спецоперация проводилась с санкции Генпрокурора Игоря Краснова», – написал депутат в своем Telegram-канале.

По его данным, взятка предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела.

В свою очередь в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что прокурор Сызрани Вадим Федорин подозревается в получении взятки в размере 3 млн рублей, в отношении него возбуждено уголовное дело.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении прокурора города Сызрани, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, 30 июля 2021 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете, получил в качестве взятки денежные средства в размере 3 млн рублей за совершение заведомо незаконных действий», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что деньги подозреваемому пытался передать посредник.

В СК добавили, что довести до конца свой преступный умысел подозреваемый не смог, так как был задержан сотрудниками управления ФСБ РФ по Самарской области. «Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в СК.

По данным сайта администрации Сызрани, Федорин был назначен на пост прокурора города 3 августа 2020 года. В органах юстиции он работал с 1997 года. Ранее возглавлял в областной прокуратуре отдел по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции.

Напомним, в прошлую пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о последовательной борьбе с коррупцией в России. Ранее в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Интересным открытием стал дом Сафонова: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, а также золотые унитазы и золотые смесители. И хотя подозреваемый отрекся от дворца, его соседи рассказали, что Сафронов строил дом с нуля. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие уроки следует извлечь из дела главы ГИБДД с золотым унитазом.