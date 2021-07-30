Подсчитана сумма ущерба от сильных ливней и подтоплений в Крыму

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составляет 4,6 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

«Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба [составляет] 4,6 млрд рублей. Это дороги, ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление. Но у коллег еще на порядка 12 млрд рублей есть дополнительные пожелания», – приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер добавил, что просьба о выделении средств будет направлена в министерство финансов и руководству страны.

Напомним, Крым дважды – в июне и июле – пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.

Кроме того, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Прямой ущерб от обильных осадков и подтоплений оценили в 12,5 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.